Vous rendez-vous compte de la formidable machine qu’est Nintendo Switch lorsque vous jouez à des roguelites? Pratiquement tous les grands noms du passé, du présent et du futur du genre sont ou seront sur Nintendo Switch dans quelques mois. Et parmi tous, il y a le roguelite par excellence qui a été publié en 2018, Dead Cells, une «metroidvania» avec une génération de niveaux procéduraux qui a captivé les critiques et le public dès les premières phases de son accès anticipé. Et bien que le titre Motion Twin soit suffisamment bon pour que tant d’années plus tard, les gens continuent à en parler selon ses propres mérites, il est clair que le fait de recevoir des mises à jour avec de nouvelles zones, des ennemis, des armes et des options tout au long de cette période l’a aidé. être tout ce temps sur toutes les lèvres. Le 26 janvier, Fatal Falls, son deuxième contenu téléchargeable payant, atteindra toutes les plateformes où le jeu est disponible.

Épouvantails et littoral dans la bande-annonce de Dead Cells Fatal Falls

Avec cela, le total des mises à jour de contenu pour Dead Cells a été de vingt-deux, dont seuls Fatal Falls et The Bad Seed sont payés. Puisque Motion Twin l’a toujours dit clairement, la plupart des contenus seront gratuits tant qu’ils continueront à prendre en charge Dead Cells, mais évidemment tout développement a un coût et l’idée de lancer du contenu payant de temps en temps est la manière dont le studio de financer le reste des mises à jour gratuites.

Et si The Bad Seed ajoutait de nouveaux domaines. routes et ennemis dans les premières zones du jeu, Fatal Falls fait ce qui est pertinent avec la partie centrale du jeu. Pour être plus exact, deux zones ont été ajoutées, Fractured Shrines et Immortal Shores, qui peuvent être vues dans la bande-annonce aux côtés du nouveau patron, l’Épouvantail, qui était le jardinier royal qui était à l’origine infecté par le Mal selon la tradition de Dead Cells. Ces deux nouvelles zones sont parallèles à Pueblo de Pilotes, Torre del Reloj et El Guardián del Tiempo, apportant encore plus de variété à chaque match. Que voulez-vous de plus? Il n’y a pas de problème. Huit nouveaux ennemis normaux et sept armes, y compris des faux, d’accord? Et en cadeau dix nouveaux costumes pour le prisonnier.

Et si vous n’avez pas encore acquis Dead Cells mais que vous savez que pour fêter le lancement de ce nouveau contenu, des offres sont actuellement en cours de réalisation dans l’eShop (dans le reste des plateformes les offres arriveront du 26) qui devrait durer jusqu’à mi-février selon le communiqué. Les offres sont les suivantes:

50% de réduction sur le jeu de base: 12,49 €. Une réduction de 33% sur le pack Dead Cells: The Fatal Seed Bundle qui comprend le jeu de base, le contenu payant The Bad Seed, Fatal Falls et les vingt mises à jour de contenu gratuites ne le laissant que 19,99 €. Une réduction de 30% sur le DLC The Bad Seed, au cas où vous aviez déjà le jeu de base, étant la première fois que ce contenu a été réduit à 3,49 €.

Et la vérité, en tant que personne qui a consacré une grande partie de 2018 et 2019 à jouer à Dead Cells presque quotidiennement, le pack avec tout le contenu à 20 euros (coûtant le jeu de base normal de 25) est une véritable aubaine à ne pas manquer. passer si vous aimez le genre.

Source: Communiqué de presse Cosmocover au nom de Motion Twin

