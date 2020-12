Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Depuis la sortie de Dead Cells en 2017, le développeur Motion Twin a continué à soutenir le jeu grâce à des mises à jour gratuites qui ont amélioré l’expérience et ajouté du contenu. Dans le cadre de ces mises à jour, le développeur a publié 1 DLC payant et a récemment annoncé qu’un autre était en route.

Motion Twin et sa division Evil Empire ont révélé que depuis ses débuts en 2017, Dead Cells a déjà généré plus de 3,5 millions d’unités vendues. Pour fêter ça, la développeur avait une surprise en magasin, car elle a révélé avec elle qu’elle travaillait sur un nouveau morceau de DLC appelé Chutes mortelles, qui sera lancé au cours du premier trimestre de 2021 et atteindra toutes les plateformes sur lesquelles le jeu est disponible.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Dead Cells a eu une sortie physique suite à son énorme succès commercial.

Fatal Falls offrira plus de défis avec de nouveaux biomes, ennemis et armes

Ce nouveau contenu apportera au jeu 2 nouveaux biomes, The Fracture Shrines et The Undying Shores, et un nouveau boss, qui mettra en parallèle les zones Stilt Village, Clock Tower et Time Keeper et leurs itinéraires alternatifs. En outre, ce DLC comprendra de nouvelles armes et sera au prix de 4,99 USD.

Comme prévu, Chutes mortelles aura le même niveau de défi du contenu original et du premier DLC arrivé au titre plus tôt cette année, La mauvaise graine. Le développeur n’a pas partagé une vidéo détaillée de tout ce que nous pouvons trouver, mais un teaser que nous vous laissons ci-dessous. Les nouvelles armes et ennemis seront détaillés plus tard. En outre, Motion Twin a assuré qu’il y aurait plus de mises à jour pour Dead Cells dans les mois à venir.

Qu’avez-vous pensé du nouveau contenu à venir sur Dead Cells? Je vais acheter? Dites le nous dans les commentaires.

Dead Cells est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et mobiles, ainsi que PlayStation 5 et Xbox Series X | S, grâce à une rétrocompatibilité. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez son dossier.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source