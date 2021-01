La semaine dernière, nous vous disions que Dead Cells préparait déjà le terrain pour l’arrivée de son deuxième contenu téléchargeable payant. À cette occasion, nous vous disons également qu’à partir du 26 janvier, le jeu de base, son premier DLC et le pack qui comprend le jeu avec les deux DLC seraient en vente, étant l’occasion idéale d’obtenir l’un des meilleurs roguelites qui ont sortir ces dernières années, surtout si vous aimez les metroidvanias et les jeux d’action rapides. Mais si vous aviez encore des doutes, sachez que vous avez une nouvelle incitation à décider d’acheter ou non Dead Cells. Et quelle meilleure façon de décider que de pouvoir jouer au jeu gratuitement pendant une semaine entière?

Du 26 janvier au 1er février, profitez de Dead Cells gratuitement avec Nintendo Switch Online

Si vous payez l’abonnement à Nintendo Switch Online, vous pouvez dissiper tout doute. Vraiment, que cela attire votre attention ou non, essayez-le. Essayez tous les essais gratuits que vous pouvez et vous découvrirez peut-être un jeu que vous aimez et sur lequel vous n’auriez jamais parié. Vous pouvez également télécharger le jeu dès maintenant pour profiter de l’essai gratuit de la première minute du 26 janvier au dernier du 1er février. Et si vous l’aimez, n’oubliez pas que pendant cette période, il sera en vente. Vient maintenant quand je recommanderais de lire la critique de Dead Cells, mais le jeu a reçu tellement de contenu gratuit depuis lors et a changé bon nombre de ses mécanismes pour le rendre plus accessible que, honnêtement, il est dépassé.

Source: Communiqué de presse Twin Motion

