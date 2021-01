De nombreux joueurs sont peu à peu encouragés à accepter les nouveaux défis proposés par les jeux indépendants. L’un d’eux est Dead Cells, une œuvre qui, depuis sa création, a été l’un des grands défis pour les joueurs et l’un des favoris les plus évidents pour beaucoup. La meilleure chose à propos de ce travail est que, depuis son lancement, il n’a cessé d’avancer pour offrir de bonnes nouvelles aux joueurs, plus que disposés à continuer à surprendre avec de nouvelles voies, y compris le DLC.

En son temps les travaux avançaient déjà un peu plus avec l’arrivée de The Bad Seed, une proposition plus qu’intéressante et dont les pas seront répétés avec Fatal Falls, comme ils l’ont annoncé depuis Motion Twin. En fait, selon ses propres développeurs, la proposition sera vraiment intéressante au moment d’accepter un défi puisque les joueurs trouveront deux nouveaux biomes et un boss final, nous donnant ainsi une proposition qui nous fera repenser notre stratégie. Tout cela à partir du 26 janvier de cette année.

Bien sûr, la bonne nouvelle n’est pas terminée et c’est que, comme l’étude l’a indiqué, ils ne sont pas prêts à abandonner leur travail, mais en 2021, la proposition continuera à être maintenue, avec l’intention que les joueurs puissent continuer profiter de la proposition quand ils le souhaitent. Et la meilleure chose est qu’il y a beaucoup plus à venir, même si pour le moment nous n’avons pas les informations.

Si vous n’avez pas encore tenté la grande aventure que propose Dead Cells, il est temps pour vous de connaître la proposition qui est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Android. C’est une aventure spectaculaire dans laquelle, bien que cela puisse paraître facile, c’est tout un défi à maîtriser. De cette façon, nous avons devant nous une proposition vraiment impressionnante avec des plates-formes et des combats.