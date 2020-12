Deep Silver a publié un tweet qui soulève des spéculations sur un jeu annoncé en 2014.

Dead Island 2 est l’un de ces cas que l’on se retrouve généralement de temps en temps dans l’industrie du jeu vidéo. Des développements maudits qui semblent voués à l’annulation et à tomber dans le tiroir de l’oubli. En fait, nous avons pratiquement envisagé le développement de ce suite annoncée pas moins qu’à l’été 2014. Mais, comme s’il s’agissait d’un personnage du titre lui-même, il semble avoir l’intention de ressusciter.

Dead Island 2 a été annoncé en 2014 et l’ombre de l’annulation finale existe depuis plusieurs années.Faire un bref examen, Yager Je travaillais sur le développement de Dead Island 2 et ils ont même publié une bande-annonce hilarante dont on se souvient encore aujourd’hui. Mais le projet a été annulé et est tombé entre les mains de Sumo numérique. C’était en 2016 et depuis, on ne sait rien du jeu. Il a été spéculé avec l’annulation puisque son dossier a été retiré des magasins comme Steam, et les responsables ont toujours affirmé qu’il est toujours en production et en développement, mais sans aucune bonne nouvelle autre que des mots.

Désormais, dans un article publié par Deep Silver, producteur du jeu sur Twitter, annonçant l’arrivée de Saints Row: Gat Out Of Hell gratuitement sur Xbox Live Gold, un utilisateur leur a demandé des nouvelles de Dead Island 2, tandis qu’un autre a répondu «Laisse tomber, mec, ça ne vient pas. Rends-toi à Dying Light.. Et c’est à ce dernier commentaire qu’ils ont répondu de Deep Silver avec un mystérieux “Nous n’en sommes pas si sûrs.”, avec une émoticône clignotant.

De toute évidence, ce message a redonné espoir à ceux qui avaient perdu confiance en l’arrivée de Dead Island 2. Bien que ni Deep Silver ni Sumo Digital n’en ont dit plus. Le développement de ce jeu d’action basé dans un monde plein de zombies est-il vraiment vivant? Encore une fois, il est temps d’attendre. En attendant, vous pouvez voir une démo filtrée d’il y a quelques mois qui peut nous donner une idée de ce que ce sera comme si cela se réalisait enfin.

