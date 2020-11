Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 20/11/2020 13:54

Il semble qu’après plusieurs mois de spéculation et d’incertitude, Marvel Studios produira un nouveau film Deadpool. Bien que beaucoup d’informations sur ce projet soient inconnues pour le moment, Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Logelin, qui ont excellé pour leur travail sur la série Bob’s Burger, seront en charge du scénario du nouveau film.

De même, Kevin Feige sera le producteur, avec Ryan Reynolds réinterprété son rôle emblématique de Deadpool. La production de Deadpool 3 en est encore à ses débuts de développement, donc pour le moment, de nombreux détails sur l’histoire, les personnages et le réalisateur sont inconnus, car David Leitch ne pourra pas participer cette fois.

Pour le moment, ce sera la première production des personnages Fox sous les mains de Disney. De même, des sources proches de Deadline ont mentionné que la bande conservera toujours sa cote R, c’est-à-dire pour les adultesBien qu’il soit possible que l’on finisse par voir une version pour tout le public, comme dans Deadpool 2.

