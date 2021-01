Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 01/11/2021 11:53 am

Après plusieurs mois de mystère et de spéculation, Kevin Feige, le directeur de Marvel Studios, a révélé que Deadpool 3 fera partie du MCU et aura une classification adulte. Bien que certains points restent un mystère, ces nouvelles déclarations peuvent calmer tous les fans de la série qui avaient des doutes sur l’avenir de ce personnage.

Dans une interview avec Collider, Feige a révélé de nouveaux détails sur Deadpool 3. Bien que les confirmations fournies soient agréables, il reste encore un long chemin à parcourir pour voir cette troisième cassette dans les cinémas, ou les services de streaming. Voici ce que le responsable de Marvel Studios a commenté:

«Il sera noté R, nous travaillons déjà sur un scénario en ce moment, et Ryan [Reynolds] supervise un scénario pour le moment… Ce ne sera pas [filmanda] cette année. Ryan est un acteur très occupé et à succès. Nous avons déjà annoncé un certain nombre de choses que nous devons faire maintenant, mais c’est excitant que cela ait commencé. Une fois de plus, [Deadpool es] un type de personnage très différent pour le MCU, et Ryan est une force de la nature, c’est tout simplement incroyable de le voir donner vie à ce personnage. “

Avec toutes les productions Marvel pour 2021 et COVID-19, Deadpool 3 ne commencera le tournage qu’au moins 2022. Actuellement, Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Logelin sont en charge du scénario du film, et pour le moment on ne sait pas si on reverra David Leitch en tant que réalisateur. Nous ne pouvons qu’attendre que plus d’informations soient disponibles.

