Parler de grandes œuvres qui ont marqué un avant et un après est, sans aucun doute, quelque chose que personne ne peut manquer. Death Stranding est devenu l’une des grandes révolutions pour les joueurs. Mais ce n’est pas le seul, mais Cyberpunk 2077, malgré les erreurs qu’il peut inclure, est quelque chose de totalement nouveau pour ceux qui ont pu en profiter dès le premier jour.

Par conséquent, les deux œuvres étant une révolution complète, il est toujours surprenant que les joueurs aient enfin l’occasion de profiter d’une collaboration entre les deux œuvres. Bien sûr, seuls les utilisateurs qui ont Le travail de Kojima sur Steam Ils pourront y accéder, mais ils obtiendront 6 nouvelles missions liées au jeu et même un véhicule spécial.

Les joueurs, quant à eux, pourront également implanter le bras Silver Hand, un bras robotique qui peut être équipé et porté dans le jeu. De plus, il y aura des hologrammes qui incluent le signe et le symbole Samurai et un hologramme centré sur le véhicule Atlas Trauma Team. Sans aucun doute, une proposition vraiment intéressante pour les fans des deux titres ou, du moins, ceux qui ont accès au travail de Kojima.

Death Stranding est disponible sur PC et PlayStation 4. C’est une proposition spectaculaire dans laquelle les joueurs peuvent profiter d’un monde incroyable qui est tombé dans le chaos en essayant de connecter l’humanité quand elle est la plus séparée. Pour sa part, Les joueurs cyberpunk profitent de Night City, une ville située dans un futur dystopique plein de toutes sortes d’actions.