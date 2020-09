Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Alors que les utilisateurs de console se battaient sans fin après la sortie de Death Stranding sur PS4, les joueurs PC ont reçu le dernier titre de Hideo Kojima et l’ont apprécié sans accroc. Étant donné que la scène PC a été plus sympathique au jeu de Kojima Productions, il est naturel que les efforts promotionnels se concentrent davantage sur lui, et un produit a récemment été révélé aux joueurs pour la plate-forme ultime.

La marque TSUKUMO et Kojima Productions ont présenté un boîtier PC en édition spéciale avec le design Death Stranding, qui célèbre le grand accueil que le jeu a eu sur cette plate-forme depuis ses débuts en juillet dernier. Le boîtier, qui est une variante du modèle Fractal Define 7 Compact, a de l’espace pour les GPU 360 mm et pour les cartes mères ATX, mATX, ITX, bien que TSUKUMO conseille qu’il ne reste pas autant d’espace après l’assemblage. le panneau avant peut être changé au profit d’un panneau plus adapté en termes de ventilation.

Cette armoire présente des combinaisons de couleurs représentatives de Death Stranding et porte le logo BRIDGES estampé à l’avant et à gauche. Selon les informations, il sera disponible sur le marché japonais cet automne.

Death Stranding est disponible sur PS4 et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives au dernier jeu de Kojima Productions, ainsi que notre critique écrite.

