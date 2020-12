Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 17/12/2020 09h03

Hier était le cinquième anniversaire de Kojima Productions, et beaucoup s’attendaient à des annonces liées à Échouement mortel. Cependant, cela ne s’est pas produit. Maintenant, de façon complètement inattendue, Il a été révélé que l’œuvre de Hideo Kojima comportait déjà une collaboration spéciale avec Cyberpunk 2077, qui présente plusieurs éléments intéressants, plus de missions et d’accessoires inspirés du travail de CD Projekt Red.

Ce contenu gratuit est maintenant disponible. Cependant, il est important de mentionner que cette mise à jour n’est disponible que sur PC, et pour le moment, on ne sait pas si les utilisateurs de PS4 auront également accès à ces modules complémentaires. Au total, nous aurons l’occasion de profiter de six nouvelles missions, où nous pourrons interagir avec des personnages de Cyberpunk 2077. De même, la mécanique de piratage est introduite, ce qui nous permet d’étourdir les ennemis et d’arrêter les véhicules. Enfin, les aspects cosmétiques suivants sont ajoutés:

– Vélo à trois roues inversé sur le thème Cyberpunk 2077 avec une puissance de saut améliorée.

– «Silver Hand»: bras robotisé inspiré de la prothèse emblématique de Johnny Silverhand qui peut être équipé et utilisé dans le jeu.

-Nouveaux hologrammes, y compris le symbole SAMURAI et un véhicule d’intervention Atlas Trauma Team pour certaines constructions.

-Articles cosmétiques, y compris les lunettes de soleil de Johnny Silverhand.

Pour célébrer le cinquième anniversaire de Kojima Productions et l’arrivée de ce contenu supplémentaire, Vous pouvez actuellement obtenir Death Stranding sur PC, via Steam et Epic Games Store, à moitié prix. Sur des questions connexes, c’est ce qui a été annoncé pour l’anniversaire du studio japonais.

