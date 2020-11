Une nouveauté des créateurs de Dishonored et Prey a retardé sa sortie, prévue pour 2020.

Deathloop est le prochain travail de Studios Arkane, responsable de jeux comme Proie ou déshonoré. Son lancement était prévu pour la fin de 2020, mais le studio a choisi de le reporter indéfiniment jusqu’en 2021. Mais, comme cela arrive souvent dans ces cas, quelqu’un a glissé son doigt et la date de sortie et le contenu de l’édition spéciale ont été divulgués.

Cette fois, c’était au PS Store en Nouvelle-Zélande. Le jeton de jeu révèle que le prochain sera publié 21 mai 2021, à la fois sur PS5 et PC. Une date qui doit être prise avec un grain de sel puisqu’elle n’est pas encore 100% officielle. Bien que tout indique que ce sera le cas.

Un contenu spécial pour le jeu a également été détaillé, y compris un Édition Digitale Deluxe, qui comprend 3 armes uniques, l’une d’elles, le Transtar Trencher, exclusif à PS5, deux skins et la bande originale, ainsi que des power-ups pour le personnage.

Arkane n’a pas encore officialisé la date de DeathloopLe jeu arrivera initialement, comme nous l’avons dit, sur PS5 et PC. Il est à noter que l’annonce a eu lieu avant le Achat Xbox de Bethesda, et de la société Redmond elle-même, par l’intermédiaire de Phil Spencer, ont confirmé qu’ils respecteraient l’accord, à la fois avec Deathloop et Ghostwire Tokyo. De Bethesda, ils ont assuré que l’exclusivité du jeu sur PS5 dure un an.

Deathloop est un jeu de tir original à la première personne qui se déroule dans le île de Blackreef, où tout se déroulera à travers une boucle temporelle qu’il faudra mémoriser pour capturer le combat entre deux assassins extraordinaires. Tout ne sera pas prévisible, car il y aura des éléments variables dans le développement afin que la chasse soit différente à chaque occasion.

