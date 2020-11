La nouvelle avait déjà été divulguée, bien que l’exclusivité temporaire de la PS5 soit maintenant officiellement sortie.

Compte tenu du grand exercice de level design et de gameplay qu’ont fait les jeux Dishonored et Prey (2017), il n’est pas étonnant que Deathloop, le nouveau Les studios, a attiré l’attention de nombreux fans. Si vous êtes parmi eux, vous serez heureux de savoir que Bethesda a annoncé la date de sortie de ce jeu vidéo: s’il n’y a pas de retard, nous pouvons commencer à y jouer à partir de 21 mai 2021, tout comme il avait fui cette semaine.

Comme on le savait déjà, il sera exclusif à PlayStation 5 durant sa première année de vie, du moins sur console: la version PC sera disponible à partir du 21 mai soit depuis la navette Bethesda ou via Steam. Si vous envisagez de vous procurer cette dernière version, sur le blog officiel de l’éditeur, ils vous informent que les réservations s’ouvriront dans quelques jours (sans plus de détails à ce sujet).

Comme on l’avait également compris précédemment, le jeu aura une édition standard, une édition Deluxe ainsi que des primes de précommande quelle que soit la version que vous choisissez. Bien sûr, le second comprend à la fois le jeu de base et diverses incitations: trois armes (dont l’une est exclusive à PS5), deux apparitions de personnages, une sélection de la bande originale et deux power-ups équipables avec des effets inconnus. Si vous réservez le jeu, en plus de cela, vous pouvez également ajouter à votre arsenal une machette (également exclusive à PS5), un skin de personnage supplémentaire et un autre power-up.

Vous pouvez jeter un œil à la nouvelle bande-annonce, jointe dans les actualités. Deathloop est un jeu de tir à la première personne situé dans le île fictive de Blackreef, où deux assassins extraordinaires s’affrontent une boucle temporelle. La clé pour remplir votre mission et sortir de ce cercle vicieux est d’observer les schémas des ennemis et de leur vie, et d’agir en conséquence en utilisant les différents outils à notre disposition. Il y a des mois, un gameplay de la production a également été montré.

