De Bethesda, ils expliquent l’incidence immersive du contrôleur PS5 dans le jeu de tir qui arrivera en mai 2021.

Au milieu des doutes sur ce qui va arriver aux jeux Bethesda sur PS5, Deathloop est à l’horizon, arrivant sur la console de nouvelle génération de Sony en mai, comme confirmé il y a quelques jours. Maintenant, sur le blog officiel PlayStation, ils détaillent l’un des aspects les plus intéressants de ce jeu de tir qui nous mènera à un boucle temporelle sur l’île Blackreef: l’utilisation du DualSense et de ses fonctions pour augmenter la composante immersive.

Deathloop profitera du DualSense avec sa vibration haptique et le son du contrôleur lui-mêmeNous aurons un large arsenal d’armes à notre disposition, et ils promettent que le jeu d’Arkane aura une touche différente selon celle que nous avons entre nos mains, variant de la forme du tir à la méthode de rechargement. Ils donnent comme exemple le Araignée PT-6, un pistolet à clous par silencieux: “Vous sentirez chacun se loger dans le chargeur, chaque fois que vous le rechargerez. De plus, vous remarquerez la résistance de la gâchette adaptative lors de la visée, ainsi que le recul et la décharge immédiats lors du tir.”

Dans Deathloop, les progrès seront importants et l’aventure commencera avec des armes plus simples et même rouillées. Cela fera ils sont souvent coincés. Un fait que l’on ressentira à la commande, avec la gâchette à moitié verrouillée, qui nous fera réaliser que quelque chose ne va pas. Le personnage frappera l’arme pour la faire fonctionner, et nous remarquerons cet impact sur le contrôleur pour déterminer le mécanisme qui la déverrouille.

Du blog, ils soulignent également que le DualSense aura non seulement un impact sur les armes, mais aussi sur le mouvement du personnage, qui variera en fonction de la surface ou de la vitesse vers lequel il se déplace. Vous profiterez également du haut-parleur inclus dans la télécommande, où chaque balle sonnera, les communications radio ou même le clic qui indique que nous avons utilisé toutes les munitions.

Deathloop arrivera le 21 mai 2021 et vous pouvez en savoir plus dans ce rapport complet.

En savoir plus: Deathloop, Arkane Studios, PS5 et DualSense.

