Dernièrement, nous recevons beaucoup de nouvelles de Re: Zero – Commencer la vie dans un autre monde – La prophétie du trône, et est-ce que ce titre tant attendu de Spike Chunsoft arrivera le prochain 5 février 2021. De cette façon, les responsables continuent de mettre toute la viande sur le gril, et même si nous savions déjà à quoi ressemblerait l’édition collector qui serait mise en vente, ce n’est que jusqu’à présent que nous avons pu la voir plus en détail, car elle a été a publié un déballage officiel dans lequel nous pouvons voir de près comment chacun de ses éléments sont.

Ceci est l’édition collector de Re: Zero -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne

La plupart des collectionneurs sont toujours à la recherche d’éditions spéciales de leurs titres préférés et Re: Zero -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne proposera également l’une de ces éditions convoitées. Ainsi, si nous nous en emparons, nous aurons accès, en plus d’une copie physique du jeu, à un steelbook, à une copie physique de la bande son, à un livre d’art physique avec des illustrations en couleur, et à une boîte avec 4 Épinglettes originales basées sur plusieurs des protagonistes de cette histoire. C’est quelque chose à garder à l’esprit si nous aimons tout ce genre de détails dans les éditions spéciales!

De cette façon, il vous suffit d’attendre quelques semaines de plus pour commencer à vivre l’histoire de Re: Zero -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne sur Nintendo Switch. Et vous, êtes-vous adeptes de la série animée et envisagez-vous maintenant de donner à ce titre une belle opportunité qui comporte des sections de romans visuels? Nous sommes très proches de visiter cet autre monde beaucoup plus traditionnel!

