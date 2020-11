Une semaine importante avec l’arrivée des consoles nouvelle génération, malgré les problèmes de stock.

Comme d’habitude chaque semaine, le prestigieux média japonais Famitsu a publié le Meilleur vendeur au Japon correspondant aux sept derniers jours dans le pays japonais. Ce n’est pas n’importe quelle date, car c’est lorsque la PS5 et la Xbox Series sont arrivées dans les magasins, et les données publiées il y a quelques heures concernant les ventes de consoles de nouvelle génération sont confirmées.

La console de Sony a été le système le plus vendu, avec plus de 118000 unités vendues dans les deux versions de la machine. De son côté, la Xbox Series a atteint 20 000 ensembles, combinant les chiffres de la Série X et de la Série S. Une arrivée d’une nouvelle génération marquée par des problèmes de stock que Sony et Microsoft doivent faire face à la demande. Les chiffres sont ceux enregistrés du 9 au 15 novembre.

En ce qui concerne les jeux, Call of Duty Black Ops Cold War se faufile directement dans les ventes n ° 1, avec 84475 exemplaires vendus, montrant que le tireur d’Activision a également pull. Assassin’s Creed Valhalla, avec un peu plus de 45 000 unités, se faufile à la deuxième place. Ensuite, nous quittons le sommet complet, à la fois logiciel et matériel.

Ventes de jeux (total cumulé)

[PS4] Call of Duty: Black Ops Cold War (SIE) – 84475 (Nouveau)

[PS4] Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) – 45055 (Nouveau)

[NSW] Sakuna: Of Rice and Ruin (Marvelous) – 32.906 (Nouveau)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) – 32 585 (5 974 018)

[NSW] Pikmin 3 Deluxe (Nintendo) – 31 073 (270 347)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) – 24,115 (1,807,723)

[PS4] Sakuna: Of Rice and Ruin (Marvelous) – 22,955 (Nouveau)

[PS4] Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (SIE) – 22882 (Nouveau)

[NSW] Kingdom Hearts: Melody of Memory (Square Enix) – 22,813 (Nouveau)

[PS5] Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (SIE) – 18,640 (nouveau)

Ventes de la console (total cumulé)

PlayStation 5-103.901 (nouveau)

Commutateur – 93,671 (13,215,665)

Switch Lite – 22596 (2824591)

Xbox Series X – 16 247 (nouveau)

PlayStation 5 Digital Edition – 14181 (nouveau)

Xbox Series S – 4.287 (Nouveau)

PlayStation 4 – 2 903 (7 674 109)

Nouveau 2DS XL (inclut 2DS) – 474 (1,746,460)

PlayStation 4 Pro – 71 (1 575 100)

Nouveau 3DS XL – 23 (5.888.770)

Xbox One X – 14 (20 980)

Xbox One S – 11 (93662)

En savoir plus: PS5 et Xbox Series X.

