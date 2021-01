Décrit comme une personne très positive, le joueur est devenu célèbre avec son cosplay de la BlizzCon 2013.

Jarod Lee Nandin est décédé cette semaine du COVID-19. Connu au sein de la communauté World of Warcraft comme “le gars de South Park“Ce joueur est devenu célèbre à la BlizzCon 2013 avec un cosplay inspiré par le méchant de l’épisode ‘Faites l’amour, pas Warcraft‘de la série nord-américaine, l’un des chapitres le plus emblématique et reconnu des aventures de Matt Stone et Trey Parker qui leur ont valu un Emmy en 2007.

La triste nouvelle vient de WoWHead, qui rapporte la mort de ce joueur. Nandin était un partie importante de la communauté des cosplayers de World of Warcraft, décrit par ses pairs comme une personne très positive, qui a toujours préconisé inclusion et ouverture dans le monde du cosplay, pour que les gens puissent profiter de ce passe-temps sans crainte de préjugés. Dans la vidéo qui accompagne cette actualité, vous pouvez revoir sa célèbre performance de la BlizzCon 2013.

Un autre exemple des tragédies que cette pandémie a causées dans le monde au cours de l’année dernière, et de 3DJuegos nous envoyons nos condoléances à votre famille et à vos amis. Pour les joueurs qui souhaitent retourner en Azeroth en hommage à Jarod Lee Nandin, nous vous rappelons que World of Warcraft: Shadowlands est désormais disponible. Une extension qui a amené un grand nombre d’utilisateurs au jeu avec sa sortie, et dont nous parlons en détail dans notre analyse de Shadowlands.

