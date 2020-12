Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’un des jeux dont les joueurs de la vieille école se souviennent le plus est Ghosts ‘n Goblins, notamment parce que sa difficulté a marqué l’histoire et peu ont eu le bonheur de le terminer et de continuer l’aventure du chevalier Arthur. Bien que la franchise ait connu un succès à l’époque et ait été relancée avec Maximo: Ghosts to Glory pour PlayStation 2, elle n’a pas pu être maintenue et a été oubliée. Cependant, grâce aux efforts de Capcom, un nouvel opus verra le jour sur Switch et il vient d’être révélé tel qu’il sera.

Après la présentation de Ghosts ‘n Goblins Resurrection aux Game Awards 2020, les fans se sont souvenus de leurs moments de terreur et de frustration avec les versements originaux, mais ont également relevé le défi de revenir dans la franchise pour faire face à de nouveaux dangers. Si vous attendez l’arrivée de ce titre, dont la sortie est prévue le 25 février 2021, il y a de bonnes nouvelles pour vous puisque Capcom a montré ce nouvel opus en action.

Le matériel présenté à partir de Ghosts ‘n Goblins Resurrection, qui commence à 1:17:10, montre le nouveau style d’art, présenté sous forme de dessin à la main, ainsi que la mécanique et la physique, ce qui est important car on sait que dans Dans les jeux de la franchise, il faut mesurer les temps pour faire les mouvements et qu’ils soient exécutés correctement.

Ghosts ‘n Goblins Resurrection fera ses débuts le 25 février sur Nintendo Switch.

