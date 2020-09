Après l’expérience sociale Twitch Plays Pokémon, où plus d’un million de personnes ont essayé de terminer le jeu Game Freak, un nouveau défi se présente et Microsoft Flight Simulator est le protagoniste. Avec l’aimable autorisation de Rami Ismail, co-fondateur de Vlambeer, arrive Twitch joue le simulateur de vol, une tentative de jouer au simulateur de vol Microsoft par des dizaines de personnes.

Rami activé une série de scripts sur votre profil Twitch pour contrôler divers aéronefs dans Microsoft Flight Simulator. Du décollage à l’atterrissage, les utilisateurs peuvent entrer des commandes pour augmenter la puissance, tourner, activer les volets, etc.

Twitch joue le simulateur de vol est actif depuis quelques jours et Rami a peaufiné les commandes dans le chat afin d’offrir une expérience agréable. La liste comprend instructions générales pour augmenter ou diminuer la puissance, régler les volets, contrôler le train d’atterrissage et le frein. Ils sont également introduits commandes du pilote automatique et d’autres pour contrôler la caméra, afficher la carte et plus encore.

‘Twitch Plays Microsoft Flight Simulator’ est une nouvelle expérience sociale

Un Boeing 787 Dreamliner après 100 personnes a réussi à l’atterrir en toute sécurité.

Selon un tweet d’Ismail, les utilisateurs ont effectué des cascades sur un Cessna ce mardi, alors qu’au moment de la rédaction de cette note, nous étions témoins comme plus de 100 personnes ont réussi à faire atterrir un Boeing 737-10 Dreamliner en mode manuel à 100%.

Bien que l’atterrissage n’ait pas été des plus précis – le 737 a atterri au sol à côté de la piste – pour y parvenir avec des commandos de plus de 100 personnes représente un jalon. Contrairement à Twitch Plays Pokémon, cette expérience corre par Rami Ismail et il n’est disponible que lorsqu’il est en streaming.

Chat Twitch faisant des cascades maintenant. pic.twitter.com/c2IVTGIjKQ – Rami Ismail (رامي) (@tha_rami) 15 septembre 2020

Ce n’était pas parfait, mais c’est vraiment remarquable. Plus de 100 pilotes contrôlent un seul avion via le chat, mais nous avons réussi à décoller, à faire un circuit et à atterrir au même aéroport. Pour Boeing 787. Pas de pilote automatique ni d’assistance. Et juste à côté de la piste. https://t.co/zcBgHatyBo – Rami Ismail (رامي) (@tha_rami) 15 septembre 2020

Développeur a invité ses partisans à proposer des itinéraires et des avions faire un autre vol demain. Les commandes pour contrôler le plan ne sont disponibles que pour les abonnés de la chaîne, vous devez donc d’abord lui donner Follow si vous souhaitez apporter votre contribution.

Twitch Plays Flight Simulator rejoint Pokémon et Dark Souls en tant que un jeu qui peut être joué collectivement par des dizaines ou des centaines d’utilisateurs. Malgré sa complexité, Microsoft Flight Simulator est beaucoup plus attractif car il ne nécessite pas beaucoup de précision dans les instructions pendant que nous volons. Ça oui, essayer d’atterrir un Boeing 787 est plus complexe que d’éviter une attaque du démon Capra.

