Activision et le développeur Toys for Bob ont publié un nouveau Crash Bandicoot 4: il est temps bande-annonce de lancement avant le retour des mammifères orange hyperactifs sur consoles la semaine prochaine.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time a été annoncé pour PS4 et Xbox One plus tôt cette année et devrait arriver le 2 octobre 2020.

La dernière bande-annonce de gameplay célèbre le retour de Crash avec une visite guidée à travers les différents environs que vous affronterez dans le nouveau jeu, ainsi que des aperçus des personnages avec lesquels vous pourrez jouer une fois le jeu arrivé.

Comme cela a été précédemment confirmé, gagner des skins et relever des défis débloquera des skins pour vos personnages – si vous voulez changer l’apparence de Crash, Coco, Tawn, Dingodile ou l’un des autres personnages lorsque vous les jouez, vous » J’aurai la possibilité de le faire. Et il n’y aura pas non plus de microtransactions.

Il y a plus de 100 niveaux dans le jeu, donc la suite directe de Crash Bandicoot 3: Warped sera un jeu plus grand que la trilogie originale réunie. Si vous précommandez le jeu maintenant, vous pouvez jouer à une démo par téléchargement sur la console de votre choix.

Il n’y a pas encore de mot sur une version PC ou Switch du jeu, bien que l’éditeur Activision ait noté qu’il «évaluait des plates-formes supplémentaires».

