Malgré la pandémie, l’industrie cinématographique continue d’évoluer. De cette façon, Disney a révélé une nouvelle bande-annonce pour Raya et le dernier dragon, son prochain film d’animation, qui sortira en salles et à Disney +, via un accès premium, le 5 mars.

Le film met en vedette Kelly Marie Tran, que vous reconnaîtrez pour avoir donné vie à Rose Tico dans Star Wars. Le film présente l’histoire de Raya, une guerrière qui part en voyage pour retrouver le dernier dragon afin de restaurer le monde de Kumandra et d’unir son peuple.

Raya and The Last Dragon s’inspire de la culture de l’Asie du Sud-Est, et Ce sera le premier film Disney mettant en vedette une personne originaire de cette région. Voici ce que Osnat Shurer, producteur, a commenté sur ce projet:

«Tout a été pris à Raya. Elle est totalement seule. Il ne lui reste plus que l’épée de son père, son ami Tuk Tuk et un fragment de quelque chose qui pourrait être magique. Et il se dirige vers Kumandra à la recherche du dernier dragon, Sisu, dans l’espoir de rétablir la paix sur sa terre. “

Raya and The Last Dragon sortira en salles et Disney + le 5 mars 2021.

Via: Disney

