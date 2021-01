Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 04/01/2021 14:28

Bien que pour le moment il n’y ait pas beaucoup d’informations sur l’avenir de Star Wars dans le cinéma, le travail de George Lucas continuera d’être valable dans différents médias. Il y a quelques semaines, nous avons vu les projets de Disney d’élargir l’avenir des Jedi à travers des séries. Cependant, ceux qui souhaitent connaître le passé de cet ordre n’auront pas à attendre longtemps, car La Haute République commencera enfin demain, et aujourd’hui un nouveau trailer de cette nouvelle saga est sorti.

La Haute République est chargée de nous raconter les événements qui se sont déroulés des milliers d’années avant la saga Skywalker, lorsque les Jedi étaient à leur point culminant. Cette histoire est développée à travers des livres, des bandes dessinées et des magazines, où des histoires de différents genres seront couvertes et pour tous les types de public.

Après un délai, La publication des premières histoires de La Haute République commencera demain, le 5 janvier 2021. Tout commence avec Light of the Jedi de Charles Soule, le roman pour jeunes adultes, A Test of Courage de Justina Ireland et The Great Jedi Rescue de Cavan Scott. Puis, le 6 janvier, Marvel Comics commencera à publier une série de bandes dessinées sur cette histoire, et en février, IDW sera en charge de la publication de Star Wars: The High Republic Adventures. Vous pouvez consulter la bande-annonce de ces histoires ci-dessous:

Via: Star Wars

