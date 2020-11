Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 06/11/2020 15h11

Depuis Indie Game: The Movie est sorti en salles en 2012, nous avons vu de plus en plus de documentaires axés sur l’industrie du jeu vidéo. Maintenant l’œuvre la plus récente du genre, prévoit de nous montrer un peu plus les arcades et l’histoire de Midway. Découvrez la première bande-annonce de Insert Coin.

Ce documentaire est réalisé par Joshua Tsui, chargé de donner vie à Liu Kang dans le Mortal Kombat original de 1992. Insert Coin se concentre sur la popularité des arcades des années 90, en particulier les jeux Midway et des titres comme NBA Jam et Mortal Kombat.

Insert Coin sortira le 25 novembre via Alamo Drafthouse On Demand, et pour le moment on ne sait pas s’il atteindra d’autres plates-formes dans plus de régions, et c’est ce que Tsui s’engage à propos de son travail:

«Insert Coin est l’aboutissement de mon travail et de ma passion pour l’industrie du jeu, combinée à mon amour pour la narration visuelle. C’est vraiment ma lettre d’amour aux débuts de Midway et comment cela a influencé la transition de la devise classique au début d’une nouvelle génération de jeux sur console. J’espère que les fans de jeux vidéo, et en particulier Midway, aimeront regarder Insert Coin autant que nous aimons le faire! “

Via: Insérer un documentaire sur les pièces

