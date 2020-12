Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

IO Interactive a décidé de faire plaisir aux joueurs qui attendaient Hitman III aujourd’hui, car il a publié un nouveau gameplay du titre pour montrer un peu son action, sa furtivité et certains de ses emplacements, y compris de nouvelles zones telles que Chongqing, qui a été récemment annoncée.

La société a également parlé de tout ce qu’elle prépare pour les utilisateurs de PlayStation 5, PlayStation 4 et PlayStation VR. Plus précisément, plus de détails ont été révélés sur la façon dont Hitman III profitera du DualSense de la nouvelle console Sony.

De plus, un peu plus d’informations ont été partagées sur la prise en charge de la réalité virtuelle. IO Interactive promet que Hitman III sera une expérience très immersive grâce à PlayStation VR.

Hitman III a l’air incroyable dans son nouveau gameplay

IO Interactive a préparé un gameplay pour montrer aux joueurs la qualité graphique du nouvel opus. Cela sera rendu possible en partie par les outils du moteur Glacier et les capacités des consoles de nouvelle génération.

La vidéo est également l’occasion idéale de voir l’agent 47 en action dans divers endroits, notamment à Dubaï, en Grande-Bretagne et en Chine. L’étude présente également certaines des possibilités de détruire les objectifs et les objets que nous pouvons utiliser à notre avantage.

Enfin, IO Interactive a rappelé à tous les fans que Hitman III sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One et PC le 20 janvier 2021. Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Hitman III profitera du DualSense de PS5 et PS VR

À travers le blog PlayStation, IO Interactive a révélé que Hitman III prendrait en charge 4K, 60 fps, HDR et des temps de chargement réduits sur PlayStation 5. De plus, chaque arme du jeu profitera des déclencheurs adaptatifs du DualSense, de sorte que le contrôleur offrira sensations en fonction du pistolet utilisé.

Le recul de l’arme sera simulé, un retour haptique sera utilisé pour chaque arme et un profil sonore sera activé pour chacun. Grâce aux capacités du contrôle, l’entreprise sera en mesure de reproduire ce que l’on ressent en tirant avec des armes spécifiques.

D’un autre côté, IO Interactive a rappelé aux fans que le jeu complet prendrait en charge PlayStation VR. Mieux encore, les emplacements des 2 tranches précédentes peuvent également être appréciés en réalité virtuelle.

“Pour garantir que tous les propriétaires de PS VR puissent découvrir le jeu en réalité virtuelle, nous incluons une copie numérique gratuite de la version PS4 de Hitman III avec toutes les copies PS5, qu’ils choisissent de l’acheter sur disque ou numériquement.” l’étude a révélé.

Hitman III arrive sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One et PC le 20 janvier 2021. En savoir plus sur le nouvel opus de la franchise ici.