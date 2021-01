Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 22/01/2021 10h24

L’anime de Mon université de héros se prépare pour son retour en mars prochain. De cette manière, BONES, les responsables de l’animation, ont décidé de montrer au public un peu de ce qui nous attend dans la nouvelle saison.

Le studio a récemment partagé une nouvelle image promotionnelle qui nous donne un nouveau regard sur les élèves de classe 1-A. En plus de Deku, Bakugo et Todoroki, les trois grands de cette génération, nous pouvons trouver Uraraka, Jiro, Kirishima et Kaminari.

N’oubliez pas que la nouvelle saison de My Hero Academia commencera par une confrontation entre les classes 1-A et 1-B, il est donc probable que BONES décide de partager une autre image, qui pourrait mettre en vedette des étudiants comme Kendo et Tetsutetsu. La cinquième saison de My Hero Academia sortira le 27 mars 2021. Vous pouvez déjà consulter la nouvelle bande-annonce d’anime ici. De même, le manga dépasse déjà les 30 millions d’exemplaires vendus.

Via: Bande dessinée

Un joueur de Black Ops Cold War atteint le niveau Prestige sans tuer un seul ennemi

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.