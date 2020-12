Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 21/12/2020 15:21

2020 est presque terminée, mais 343 Industries et Microsoft ne veulent pas clôturer l’année sans révéler au préalable un peu d’informations liées à l’avenir de Halo. Comme vous le savez peut-être déjà, deux grands projets sont actuellement en développement. Le premier est Infinite, le jeu qui a été retardé jusqu’à l’automne 2021. De même, La série Halo est déjà en cours et de nouvelles photos de cette production ont été dévoilées aujourd’hui.

À travers Halo Waypoint, le site officiel de la série, Kiki Wolfkill, la productrice exécutive du studio, a partagé un message dans lequel elle révèle que le tournage de la série Halo est déjà en cours à Budapest, ceci dans le cadre des mesures sanitaires nécessaires. Voici ce qu’il a commenté:

«Comme vous l’avez peut-être vu sur IG le mois dernier, après un effort herculéen de Showtime, nous avons pu retourner à Budapest il y a quelques mois et reprendre la production de la série télévisée Halo. Bien que nous ayons pu couvrir beaucoup de terrain pendant la «pause» pandémique, ce que nous ne pouvions pas faire en travaillant à domicile était record. Donc, avec un protocole covid rigoureux et avec les doigts croisés, nous avons repris là où nous nous étions arrêtés en mars et avons pu obtenir des images incroyables. Oh, et cette fois, j’ai pu mettre Jen Taylor dans mes bagages pour lui apporter la magie Cortana au spectacle! Quel cadeau de l’avoir sur notre plateau et à Budapest avec moi. Beaucoup à partager en 2021, mais en attendant, restez en sécurité Spartan et profitez de ce petit aperçu! “