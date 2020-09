Studios de jeux Xbox il a repoussé. Grâce à l’acquisition de Bethesda aujourd’hui, Microsoft possède désormais 23 studios différents. Chacun propose une proposition différente et jouera un rôle fondamental pour l’avenir de l’entreprise. Nous vous indiquons ici quelles sont les nouvelles équipes de développement qui font partie de Xbox Game Studios.

–Bethesda Softworks: En charge de superviser le développement de séries telles que The Elder Scrolls, Fallout, DOOM et bien d’autres. Ils sont actuellement derrière des jeux comme Deathloop et Ghostwire: Tokyo.

–Studios de jeux Bethesda: Comme Softworks, ils se chargent de vérifier que tout est en ordre avec les plus grandes IP de l’entreprise. Ils développent actuellement Starfield.

–Logiciel id: Studio légendaire derrière la série DOOM, et ils travaillent actuellement sur le DLC DOOM Eternal.

–Studios en ligne ZeniMax: La division en ligne s’est concentrée sur la création de contenu pour Fallout 76 et The Elder Scrolls Online.

–Studios Arkane: Équipe qui a travaillé sur Prey, a supervisé la nouvelle série Wolfenstein et est actuellement en charge de Deathloop.

–MachineGames: Ils sont en charge de la nouvelle série Wolfenstein qui a débuté en 2014.

–Jeux de Tango: Le studio de Shinji Mikami qui a créé The Evil With In et sa suite, et est actuellement en charge de Ghostwire: Tokyo.

–Jeux Alpha Dog: Studio de jeux mobiles, responsable de Wraithborne et Monstrocity Rampage.

–Studios Roundhouse– Studio créé en 2019 qui travaille actuellement sur un projet secret.

Via: Xbox