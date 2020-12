Course pour mettre à jour votre Super Smash Bros.Ultimate vers la version 10.0.0 et défiez Sephiroth de le combattre avant le 23 décembre! Et qu’apporte la version 10.0.0? Enfin, pas grand chose car la graisse arrivera le 23 décembre lorsque l’Ange d’une Aile partira officiellement.

Tous les détails de la mise à jour 10.0.0 de Super Smash Bros.Ultimate

général

L’événement Challenge of Sephiroth a été ajouté pour une durée limitée. Vous ne pouvez accéder à ce mode que si vous avez acheté le pack Aspirant Sephiroth ou le Fighters Pass Vol.2. Vaincre Sephiroth débloquera à la fois le personnage et son stage Northern Cave. Ce mode apparaîtra dans le coin supérieur gauche du menu principal. Appuyez sur le bouton + pour accéder au défi. Une fois l’événement terminé, ce mode ne sera plus disponible, mais Sephiroth et sa scène seront immédiatement déverrouillés pour quiconque ayant acheté le Sephiroth Aspirant Pack ou le Fighters Pass Vol. 2 Corrigé quelques bugs pour améliorer l’expérience de jeu. Les rediffusions contenant du contenu téléchargeable qui n’ont pas été achetés ne peuvent pas être converties en vidéos.

Pour accéder au reste du contenu tel que les esprits supplémentaires du Spirit Board, les changements apportés au Advent Children Cloud et aux costumes Mii de Barret, Tifa, Aerith, Geno et le Chocobo Cap, nous devrons attendre le 23 décembre avec la mise à jour graisse, où il est plus que probable qu’il y aura également des changements dans les combattants.





