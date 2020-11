On s’attend à ce que la salle de jeux d’Astro soit un exposant. Une de ces expériences qui vise uniquement à mettre en évidence les nouvelles fonctionnalités d’une console et, dans ce cas, du nouveau contrôleur DualSense. Presque comme un tutoriel interactif plutôt qu’un jeu. Qu’en fin de compte, c’est gratuit, ils ne vont pas vous donner quelque chose qui semble complet. Et le voici, le vrai jeu surprise sur PS5.

Comme j’avais tort. Astro’s Playroom est LE jeu qui accompagne PlayStation 5. Vous serez surpris lorsque vos amis rentreront à la maison pour voir “le nouveau plei” espérant être surpris par les graphismes de Spider-Man: Miles Morales ou Demon’s Souls et vous aurez plus envie de leur montrer la Playroom d’Astro . Leurs sourcils arqués disparaîtront bientôt au moment où vous leur montrez la démonstration de commande qui ouvre l’expérience. C’est là que vous réalisez qu’Astro est, ironiquement, le vendeur de consoles. Le travail du ASOBI! Équipe il est si poli que mes doigts ne tremblent pas si j’écris que vous pourriez payer votre argent pour cela.

La faute est à moi: cela m’arrive de ne pas avoir fait confiance au programme de l’étude, ce qui m’a déjà surpris avec Astro Bot: Rescue Mission quand il s’agissait de PlayStation VR un peu de couverture et est devenu l’un des jeux les plus appréciés du système. Ce petit travail montre que ce n’était pas un coup de chance: Derrière la spectaculaire sensation sensorielle contenue ici se cache un grand jeu de plateforme. Celui qui dégage un savoir-faire dans sa mécanique la plus basique et son niveau et sa conception secrète, qui se combine avec une bonne dose d’images particulières, avec des points forts finaux pour chacun des quatre niveaux dont vous vous souviendrez longtemps.

Mais allons-y avec la première chose qui vous captive: la commande. Ne vous inquiétez pas, peu importe combien vous écrivez des centaines de mots à ce sujet, il n’est pas possible de gâcher l’expérience: les sensations tactiles, motrices et auditives du DualSense (un nom qui me paraissait prétentieux et maintenant je ne peux pas le voir plus juste) ils seront débattus pendant plusieurs mois. La vibration haptique C’est l’un des plus réussis que j’ai jamais essayé. Les moteurs réalisent une recréation spatiale qui donne l’impression qu’il y a quelque chose de vivant à l’intérieur. Le simple fait de remarquer comment Astro fait de petits pas sur différentes surfaces, des gouttes de pluie ou de la grêle tombent dessus, frappant le contrôleur avec plusieurs points à différentes intensités, provoque une sensation très agréable chez le joueur.

DualSense change la donne

La technologie n’est bonne que lorsque vous savez en tirer partile Ecran tactile Cela ne donne pas le sentiment qu’il échouera, comme je l’ai fait avec le DualShock 4 et bien qu’il soit moins utilisé, cela fonctionne si bien que Playroom d’Astro ose avec un mini-jeu de type Marble Madness axé exclusivement sur ce contrôle. Mais la paume est prise par le déclencheurs de résistance, quelque chose que je ne m’attendais pas du tout. Oui, j’avais compris qu’ils offraient une certaine poussée, comme lors du tirage et du relâchement d’un arc, mais quand on applique une force et que ça vibre pour imiter une fusée à réaction … tu vois? Vous devez l’essayer car je ne sais pas comment cela est décrit.

Tout contribue à l’expérience; ce n’est pas une simple curiosité. Ce qui montre que la technologie n’est bonne que lorsque vous savez en tirer parti. Parce que les grandes sensations que produit le jeu ne sont pas seulement dues à la vibration haptique, mais au du son. Et le son que nous avons eu dans le Dualshock 4 et même dans la télécommande Wii. Mais la salle de jeux d’Astro combine intelligemment les vibrations et le son pour intensifier tout ce qui se passe à l’écran. Chaque surface différente, que ce soit la glace, la boue, le sable fin, l’eau, une corde tendue ou autre, a son propre son et ses vibrations.

Mais, comme je l’ai dit, Astro n’est pas seulement un bon jeu pour sa commande. C’est un grand jeu en soi. Les niveaux ont un design sympa; Ils sont rapides, mais ils cachent beaucoup de des secrets. À tel point que, même si le jeu peut durer environ 3 heures, Je vois parfaitement que beaucoup de joueurs lui donnent un second tour pour collecter tous les pièces de collection, d’énigmes et de secrets qui cachent chaque partie des quatre zones principales, en plus des fonctionnalités qui sont déverrouillées lorsque vous les terminez.

Chaque niveau est exploré à la manière d’un jeu de plateforme traditionnel, et est déjà apprécié grâce à ses thèmes privilégiant des mécaniques propres au monde en question. Glissades sur glace, patins et armes, entre autres, sont assaisonnées dans la formule pour se conclure par un ultime climax. C’est à ce moment que notre robot enfile son quatre costumes et la mécanique change radicalement pour faire un usage encore plus exhaustif des avantages du DualSense briser le système de plate-forme traditionnel.

Le meilleur hommage à l’héritage PlayStation

Les niveaux ont un design sympa; Ils sont rapides, mais ils cachent beaucoup de secretsTu sais J’ai appris très tard un détail sur PlayStation 2. Que son logo rouge sur la colonne vertébrale pouvait être tourné, marquant la direction selon laquelle vous aviez la console verticalement ou horizontalement. J’étais donc si calme dans le laboratoire PlayStation, l’endroit où sont rassemblées toutes les pièces et objets de collection du jeu, et quand j’ai vu le logo sur la PS2 que j’ai trouvé, j’ai pensé que “le logo est faux” et j’ai appuyé sur le bouton d’attaque. J’ai pris un trophée pour ça. L’ASOBI! Team est le studio le plus geek de Sony. Il n’y a pas de jeu avec plus de références, d’hommages, de détails, de secrets, d’oeufs de Pâques…. Histoire, en bref, de PlayStation. Chaque monde est divisé en une console principale et non seulement thématique, mais également inspirée par ses câbles, CD, menus, circuits, leviers et boutons. Chaque pièce d’ingénierie de cet héritage est une opportunité pour des mécanismes jouables. Les câbles du Dualshock 1 sont des cordes. Les bâtons sont des ressorts. Les déclencheurs Dualshock 3 sont des cavaliers. C’est surprenant de voir ce monde, car ce n’est pas l’hommage à l’hommage: ici vous vous balancez sur des corniches parce que Nathan Drake l’a fait dans Uncharted. C’est une inspiration bien comprise.

Je ne suis pas un joueur de objets de collection, mais il est impossible de ne pas vouloir toute la salle de jeux d’Astro. Qui diable ne veut pas trouver un multitap? Vous prenez une PlayStation 3, et vous prenez la bonne édition: parce que vous pouvez ouvrir le capot avant, qui révèle les cartouches CF, SD et Memory Stick que ce premier modèle avait et qui cachaient une PS2 dans ses tripes. Vous allez passer beaucoup de temps à chercher les petits robots qui filment des scènes déguisées en personnages de toute l’histoire de PlayStation. Et ils ne donnent absolument rien, si ce n’est la satisfaction de pouvoir tous les reconnaître.

Je me souviens qu’une fois, en regardant certains titres de crédit, j’ai rencontré une personne en charge du contrôler la conception des vibrations. Il n’y avait qu’une seule personne en charge exclusivement de cela. Cela me paraissait un peu excentrique et maintenant cela me semble trop peu. La salle de jeux d’Astro est la confirmation que des outils bien utilisés sont capables de multiplier les sensations offertes par un jeu vidéo. Bon nombre des outils qu’il utilise sont nouveaux et excellents; mais beaucoup d’autres étaient déjà là, montrant que, si vous voulez bien faire, vous pouvez. Espérons que ce petit jeu n’est que le début. Si vous souhaitez en savoir plus sur la console, n’hésitez pas à consulter l’analyse de la PlayStation 5, avec des informations sur ses menus, les performances de ses jeux et autres données d’intérêt.

