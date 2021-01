Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 05/01/2021 11:01 am

Xbox veut commencer l’année du bon pied, elle a donc publié une petite liste de jeux qui vont frapper Xbox Game Pass pour Android, console et PC dans les prochains jours. Cette fois, des jeux comme Injustice 2 et What Remains of Edith Finch se démarquent.

–EFootball PES 2021 Season Update (consoles et Android) – 7 janvier

–Injustice 2 (consoles, PC et Android) – 7 janvier

–The Little Acre (consoles et Android) – 7 janvier

–Neoverse (PC) – 14 janvier

–Torchlight III (consoles et Android) – 14 janvier

– Ce qui reste d’Edith Finch (PC) – 14 janvier

–YIIK: A Postmodern RPG (PC) – 14 janvier.

Rappelons-nous que ce n’est pas tout ce que le Xbox Game Pass recevra en janvier, puisque The Medium, un jeu qui sortira à la fin du mois, sera également sur ce service, et ici vous pouvez voir son nouveau gameplay. Cependant, tout cela n’est pas une bonne nouvelle, et nous vous disons ici quels sont les jeux qui quitteront Game Pass dans les prochains jours.

