Vaporwave vous semblera sûrement familier, ce style visuel et musical d’aujourd’hui qui s’inspire de la vision du futur qui existait dans les années quatre-vingt, lorsque celle de l’informatique a commencé à prospérer et que le cyberespace était un terme qui était peu à peu il allait s’établir parmi le peuple, car Internet cessait d’être un outil purement militaire encore à ses balbutiements. Dans ce style mentionné, plein de couleurs néon et un fond de tons tendres de violet, il est inspiré Defentron, le premier travail du développeur indépendant Planetfall Studios, un tour de défense dans lequel nous devrons aider un supercalculateur rétro-futuriste à se débarrasser des attaques malveillantes de vagues de virus informatiques. Pour ce faire, comme cela est courant dans ce genre de jeux, il faut bien placer nos lignes défensives pour arrêter, ou du moins ralentir petit à petit, l’avancée des envahisseurs maléfiques qui arrivent. le 17 décembre C’est la date choisie pour le débarquement de ce titre sur la console Joy-Con, pour 9,99 €, avec une remise de 10% si on l’obtient en pré-achat d’ici la veille de la première.

Bande-annonce Defentron (Nintendo Switch eShop)

D.NTRON est une «Tower Defense» 3D tout droit sortie des années 80 avec son esthétique rétro. Préparez-vous au combat pour la mise à jour ultime. D.NTRON, le système informatique rétro-futuriste tente de se protéger des virus malveillants qui cherchent à contrôler son cœur. Mettez à niveau stratégiquement la première version de la défense dans D.NTRON et faites-en le système de sécurité le plus puissant connu. Pensez de façon créative comme le ferait un spectacle des années 80. Vous affronterez des ennemis rapides, durs, rapides et doux … et durs et lents … des ennemis qui se régénèrent si vous ne les pulvérisez pas ou qui se divisent une fois que vous les avez terminés. Rien n’est sûr ici jusqu’à ce que le dernier des ennemis vivants tombe. Voir également Serez-vous capable de sauver D.NTRON de la menace ennemie? Je parie que oui, mais tout dépend de vous.

