Bien que le lancement à l’été 2021 soit encore un peu lointain, la réalité est que Disgaea 6: Defience of Destiny sort «tout de suite» au Japon, plus précisément le 28 janvier 2021 et donc les machines de marketing et les remorques de cascoporro doivent travailler à pleine capacité. Aujourd’hui est la troisième bande-annonce (actuellement uniquement en japonais) qui nous présente de nouveaux personnages, de nouveaux mécanismes et le retour de plusieurs de nos démons / soldats préférés de la saga.

Mélodie et Piyori Nijino rejoint Disgaea 6: Defiance of Destiny

N’as-tu rien entendu? Détendez-vous, maintenant nous vous disons toutes les nouvelles informations qui sont sorties à la fois dans la bande-annonce et sur le site officiel. Nous commençons avec les deux nouveaux personnages Melodia et Piyori Nijino. La première est une princesse qui veut juste tomber amoureuse et avoir son propre “heureusement pour toujours”. Ses capacités incluent l’augmentation des dégâts infligés par les unités alliées masculines de 20% et l’attaque en chantant et en dansant.

Pour sa part, Piyori Nijino est une référence très claire à toutes les séries de style Power Rangers et, en tant que tel, a parmi son répertoire de capacités à faire plus de dégâts alors que plus de vie a été perdue et à multiplier par cinq pour faire une attaque spéciale basée sur des explosions.

Et comme pour la dernière bande-annonce d’aujourd’hui, deux nouvelles unités génériques sont également ajoutées aux troupes du monde souterrain. Bovins “Evil Eyes” et crustacés “Clawed Shell”.

En ce qui concerne les nouveaux systèmes introduits dans Disgaea 6: Defiance of Destiny cette fois, nous devons parler de deux nouveaux. Le premier s’appelle “Juice Bar” qui est le moyen de mettre à niveau les unités qui ne participent pas au combat et que nous aimerions utiliser mais qui sont bien en dessous du niveau nécessaire. De cette façon, laisser ce personnage cool sur le banc est terminé simplement à cause de l’ennui de devoir l’élever au même niveau que l’équipe principale. Et le deuxième nouveau système est le “D-mérite Points”, une série de points qui sont gagnés sous forme de karma en remplissant certaines exigences avec chaque personnage et qui renforcent en permanence nos unités.

Quels nouveaux personnages loufoques la quatrième bande-annonce de Disgaea 6: Defiance of Destiny nous apportera-t-elle? Il faudra attendre quelques semaines pour le voir.

