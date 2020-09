Cinq ans se sont passés depuis que Toby Fox a surpris des milliers de personnes avec Undertale, ce petit jeu indépendant qui buvait à des sources comme Mother ou Moon qui nous a appris le pouvoir de l’amour et que vous tuez ou qu’ils vous tuent. Trois ans et un mois plus tard, Toby surprend à nouveau en menant une étrange enquête à travers un exécutable pour ordinateurs qui a fini par être le premier épisode de Deltarune, son nouveau titre qui partage trop d’éléments en commun avec Undertale, mais n’est pas directement lié … Un certain philosophe moderne dirait: «hehehehe, et j’irai l’avaler».

Toby Fox commente le développement de Deltarune et partage de nouvelles images

Toby Fox avait déjà averti sur Twitter il y a une semaine que dans le numéro du 15 septembre du magazine Famitsu, il y aurait des nouvelles sur Deltarune, mais comme d’habitude, les articles du prestigieux magazine japonais finissent par fuir à l’avance. Cette fois, il s’agit d’un bref texte d’une seule page dans lequel Fox, selon une traduction de Nintendo Everything, déclare que la conception générale de tous les chapitres de l’histoire est déjà terminée. Le premier brouillon des dialogues pour toutes les cinématiques du jeu est également terminé. Même si Toby s’est blessé au poignet il y a plus de six mois, le développement du chapitre 2 se déroule vraiment bien, beaucoup plus vite que le développement du premier chapitre, grâce au soutien constant de toute l’équipe. En conséquence de tout cela, ils sont très satisfaits de la progression du jeu, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Ci-dessous vous pouvez voir la page Famitsu et les nouvelles captures d’écran:

Parmi ces quelques images, deux sont particulièrement frappantes. Le premier est celui qui ressemble à une nouvelle attaque conjointe entre le trio principal où ils sortent déguisés en personnel hospitalier. Le second est cette petite autoroute qui fera presque certainement partie de la ville que Toby Fox lui-même a déjà confirmée et d’où même sa chanson peut être entendue.

Malheureusement, le fait que le développement du deuxième chapitre de Deltarune se déroule mieux que prévu ne nous donne aucun indice sur le moment où nous pouvons continuer l’histoire de Kris et de sa société, car il a déjà été commenté que le reste du jeu sortirait lorsque tous les chapitres seraient terminés. dans un seul paquet; Donc, si quelqu’un croyait encore qu’il s’agissait d’un jeu épisodique comme tant d’autres sur le marché, nous sommes désolés de gâcher la fête.

Le premier chapitre de Deltarune est disponible gratuitement sur l’eShop Nintendo Switch, mais je recommande personnellement d’avoir joué et terminé Undertale avant d’essayer le premier chapitre. Si vous voulez bien m’excuser maintenant, je dois vous dire que je vais parler pendant les trois prochaines heures avec le camarade Makko des quatre millions de théories que nous pouvons tirer de ces nouvelles images.

