Le designer assure que la saga est sortie « au moment parfait » pour atteindre un succès commercial.

Sid Meier est l’un des plus grands noms de l’histoire du jeu vidéo. Le concepteur légendaire était responsable de jeux comme Pirates! et Civilisation chez MicroProse, avant de fonder une seconde société, Jeux Firaxis, que vous connaissez également des sagas comme XCOM. La vérité est que sa carrière a fourni toutes sortes d’expériences nouvelles au sein de la grande stratégie. Bien qu’ayant créé ces sagas aujourd’hui, Meier croit que ils n’auraient pas eu le même succès qu’avant.

Dans une interview pour The Independent, le créateur américain a évoqué l’évolution de l’industrie vers les jeux en tant que service ces dernières années. Et ici, Meier considère que la saga Civilisation n’aurait pas pu voir le jour aujourd’hui, compte tenu des conditions de l’industrie et du public actuel: « Je ne pense pas que je pourrais créer la civilisation aujourd’hui. Je ne sais même pas si j’allais y jouer. Cela ne cadrerait pas avec le temps. Il demande trop au joueur, et il faut un certain temps pour voir comment cela fonctionne. «

A cela, Meier ajoute que « il faut y jouer une fois pour comprendre ce qui se passe. Vous devez être prêt à y investir du temps, et ce n’est pas l’état d’esprit que beaucoup de joueurs ont aujourd’hui. « Bien que cela puisse sembler être une critique des joueurs d’aujourd’hui, c’est plutôt le contraire. Pour Sid Meier, Civilization est tout simplement un produit arrivé au bon moment, et cela n’aurait pas réussi depuis sa sortie plus tard, comme s’ils avaient essayé de le créer à l’avance.

« Civ est arrivé au moment idéal. Les PC étaient assez puissants pour que nous puissions le faire, mais ils n’étaient pas inondés de tant de possibilités. S’il avait été créé deux ans plus tôtnous n’aurions eu que quatre couleurs [para usar] et J’aurais eu beaucoup moins de profondeurLe fait est que Civilization est devenu un phénomène avec sa première en 1991, dont les tranches incluent une Civilisation VI actuelle qui continue de récolter des ventes, et que nous apprécions très bien dans notre analyse de Civilization VI.

