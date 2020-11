Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 11/03/2020 16:20

Il y a quelques semaines, Sony a finalement révélé ce que l’interface du Playstation 5, et l’un des détails qui a le plus retenu l’attention des joueurs était les vidéos d’aide qui vous faciliteront la vie lorsque vous êtes coincé dans un jeu ou avez simplement besoin d’un guide indiquant la meilleure façon d’atteindre votre objectif. Eh bien le remake de Les âmes du démon vous aurez plus de 180 de ces vidéos.

Évidemment, le contenu de ces vidéos n’a pas été révélé, mais on peut supposer qu’il s’agira de simples astuces pour vous aider à mieux comprendre les mécanismes du jeu, voire d’éventuels combats de boss. Compte tenu de sa complexité et de sa difficulté Les âmes du démon, Il ne fait aucun doute que ces guides seront d’une grande aide pour les débutants et même les vétérans.

N’oubliez pas qu’il sera nécessaire d’avoir un abonnement à Playstation plus pour accéder à ces vidéos, qui pour l’instant ont également été confirmées en Sackboy: une grande aventure, bien que sûrement Marvel’s Spider-Man: Miles Morales offrira également de l’aide.

Remake de Demon’s Souls sera disponible prochainement 12 novembre avec la PlayStation 5.

La source: Washington Post

