Demon’s Souls pour PlayStation 5 recréera plus en détail les personnages et le monde du jeu original. De plus, il ajoutera quelques paramètres et options pour offrir une expérience plus complète. Un reflet de cela est son système de personnalisation et son nouveau mode de photographie.

Sur le blog PlayStation, Bluepoint Games et Sony ont détaillé ces ajouts pour le remake. Les entreprises ont affirmé que reconstruire le jeu était une tâche difficile, mais qu’elles ont réussi à conserver tous les éléments importants, tels que le créateur du personnage.

En revanche, les sociétés ont détaillé tout ce qu’il sera possible de faire dans le mode photo du jeu. Pour illustrer la portée de l’outil, ils ont partagé quelques images que vous pouvez voir ci-dessous.

Voici à quel point le créateur du personnage de Demon’s Souls sera complet

Pour commencer leur dangereuse aventure dans Demon’s Souls, les joueurs doivent d’abord concevoir leur personnage. Selon les informations, l’outil permet jusqu’à 16 millions de combinaisons de personnalisation possibles.

Bluepoint Games a non seulement recréé parfaitement le système de création de personnage, mais il a également ajouté de nombreuses options de personnalisation par rapport à ce qui était dans le jeu pour PS3.

«Nous avons ajouté beaucoup plus d’options de personnalisation que vous ne vous en souvenez dans le jeu PS3, et nous travaillons également dur pour nous assurer qu’il existe une variété satisfaisante pour ceux qui souhaitent affiner chacun des curseurs. Jouez avec votre apparence réelle ou avec celle que vous préférez », a commenté l’étude.

L’avatar créé sera utilisé dans l’aventure principale, mais ce sera également le personnage que les autres joueurs verront en ligne. La société a révélé que jusqu’à 6 joueurs pourront désormais être en mode en ligne.

Demon’s Souls aura un mode photo incroyable

Demon’s Souls se distingue par son monde saisissant plein de paysages désolés. Les joueurs pourront capturer les meilleurs moments de leur aventure grâce à un mode photo complet. L’outil aura plusieurs options de personnalisation.

Grâce à cela, il sera possible de changer l’expression et la pose des personnages, de cacher leurs armes ou de retirer les guerriers de l’écran pour capturer les paysages étonnants du jeu. De plus, vous pouvez ajouter des effets et modifier l’angle de la caméra.

«Tous les filtres sont également disponibles en dehors du mode photo pendant le jeu normal. Si vous préférez un style plus classique, nous incluons un filtre conçu pour ajuster les niveaux de luminosité, de contraste et de couleur pour rendre le jeu plus proche de l’original pour PS3 », ont rapporté les sociétés.

Demon’s Souls sortira le 12 novembre sur PlayStation 5. Sur cette page, vous trouverez toutes les actualités le concernant.