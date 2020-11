Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 12/11/2020 09:01

Le jour que nous avions attendu si longtemps est enfin arrivé. La PlayStation 5 est déjà disponible au Mexique et dans d’autres régions du monde, et avec la nouvelle console, nous trouvons une bonne liste de jeux de première et de troisième partie. Maintenant, Demon’s Souls, l’un des titres que les gens attendaient avec impatience, est également disponible maintenant, et Sony a décidé de célébrer cela avec une nouvelle bande-annonce.

La nouvelle bande-annonce que vous verrez ensuite nous montre davantage le monde sombre que Bluepoint Games a recréé, ainsi que le combat brutal qui nous attend.

De la même manière, c’est ce qu’il a commenté Gavin Moore, Creative Director, concernant la sortie de ce remake:

“Maintenant que le jeu est enfin sorti, c’est à vous de mettre l’armure, de rassembler votre courage et de découvrir le monde incroyable de Demon’s Souls sur PS5 par vous-même.”

Au cas où vous ne pouvez plus attendre, vous pouvez découvrir ici un nouveau gameplay du jeu. De même, Demon’s Souls dispose d’une impressionnante couverture réversible.

