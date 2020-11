Le créateur japonais a donné son approbation, sans toutefois s’impliquer dans le développement quotidien.

Il ne reste que 10 jours avant la première du remake de Demon’s Souls, même si la console PlayStation 5 ne sera pas disponible dans la plupart des pays du monde avant le 19 novembre. Mais le fait est que son lancement est très proche, et avec lui, Jeux Bluepoint n’arrête pas de parler de ce projet avec lequel ils vont démarrer un nouvelle génération de consoles. Par exemple, dans une récente interview, ils ont confirmé que Demon’s Souls serait fidèle à l’original et que cela ne serait pas facile.

Et maintenant, dans d’autres déclarations pour GameSpot, l’étude ne réitère pas seulement votre engagement envers le jeu original, mais confirme également avoir eu la bénédiction de FromSoftware et Hidetaka Miyazaki pour démarrer le développement de ce remake: “Les créateurs originaux, Miyazaki et FromSoftware, nous ont donné leur bénédiction et ils étaient heureux que nous ayons fait ce match. Je veux dire, ils nous ont donné leur bénédiction, mais ils ne se sont pas impliqués au jour le jour de la production du jeu “.

En cela, Bluepoint Games indique clairement que le remake est le seul travail de SIE Worldwide Studios (PlayStation) et de son studio, même si “nous nous sommes assurés restez fidèle à votre vision originale. C’est quelque chose d’incroyablement important. Nous sommes de grands fans des jeux de Miyazaki, nous nous sommes donc assurés que ce que nous avons créé était fidèle à sa vision. C’était l’échelle à rencontrer«Avec la publication de nombreux entretiens avec le studio, nous avons également découvert les modes de performances de Demon’s Souls Remake sur PS5.

De même, il a été confirmé que le jeu n’aura pas d’éclairage de traçage de rayons, où Bluepoint explique son absence car ils n’avaient pas cette technologie en tête au début de son développement. Enfin, PlayStation a également annoncé que Demon’s Souls Remake serait doublé en espagnol, mais si vous souhaitez le voir en action, jetez un œil au dernier gameplay du remake sur PS5. Et n’oubliez pas de revoir nos impressions des premières heures avec PlayStation 5.

