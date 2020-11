Bluepoint confirme également le mode photo dans ce remake, dont il offre les premiers détails.

Si il y a quelques jours l’équipe de Jeux Bluepoint confirmé que le très attendu Demon’s Souls pour PlayStation 5 aurait un éditeur de personnage renouvelé bien meilleur que l’original, nous avons déjà les premiers détails et images de cet outil complet qui nous permettra de créer l’aventurier de nos rêves avec une énorme liberté et, clairement, avec beaucoup plus d’options que ce que nous avions à l’époque avec le grand jeu PS3.

En ayant un multijoueur particulier, Bluepoint a jugé essentiel d’améliorer les options de personnalisationPlus précisément, cet éditeur de personnage nous permettra de créer jusqu’à 16 millions de combinaisons. «Nous avons ajouté beaucoup plus de capacités de personnalisation que dans le jeu PS3, et nous avons également travaillé dur pour fournir suffisamment de variété si vous aimez jouer avec chacune des options», déclare le directeur créatif Gavin Moore. “Créez un personnage comme vous ou qui vous préférez. Nous vous montrons ici quelques-unes des nombreuses combinaisons possibles.”

Les auteurs du remake de Shadow of the Colossus ont clairement indiqué que la personnalisation des personnages était importante, tandis que Demon’s Souls a un multijoueur qui a augmenté jusqu’à 6 joueurs, “et se distinguer des autres sera beaucoup plus important” qu’auparavant. “L’équipe a hâte de voir tous les héros incroyables que les joueurs créeront, y compris les plus étranges et les plus étonnants”, ajoute le créateur. Mais ce n’est pas la seule nouveauté dont se vantent les auteurs de ce jeu vidéo PS5 tant attendu. Mais qu’en est-il des casques? À quoi sert de créer un personnage dont vous ne verrez pas le visage plus tard? C’est là que le Mode photo.

“En mode photo, vous pouvez cacher ou montrer les armes et les casques, ou même supprimer complètement votre personnage pour ne capturer que le paysage fabuleux », expliquent-ils de Bluepoint.« Ou peut-être voulez-vous prendre une pose ou changer d’expression pour prendre un selfie des plus spéciaux. Naturellement, vous pouvez modifier les paramètres de la caméra, faire un zoom avant ou arrière, ajouter du grain de film ou brouiller vos amis (oups!) “, Plaisantent les auteurs de ce remake de Demon’s Souls. Pour conclure, ils précisent que les filtres de l’image sera également disponible pendant le jeu normal, “y compris une image conçue pour modifier la luminosité, le contraste et les niveaux de couleur pour les rendre aussi proches que possible du jeu PS3 original, au cas où vous préférez un style plus classique “.

