«Nous avons décidé que ce n’était pas notre travail de faire ça», déclare le directeur créatif du jeu.

Mode facile dans les jeux, oui ou non? C’est un débat qui existe depuis longtemps, et qui était sur toutes les lèvres avec la première de Sekiro il y a un an. En fait, avec l’arrivée de Demon’s Souls dans les magasins en tant que jeu de lancement pour PlayStation 5, le sujet a également été abordé, depuis Jeux Bluepoint a clairement indiqué que son remake n’avait pas de solution facile. Eh bien, il s’avère que l’étude n’était pas si claire sur cette décision lors du développement du jeu, et ils sont venus poser ajoutez un mode facile au jeu.

S’adressant au Washington Post, le directeur créatif du remake, Gavin Moore, déclare que l’étude a valorisé la mise en œuvre d’un mode facile au jeu lors de son développement. Cependant, leur mission a toujours été honorer la vision de FromSoftware, et ils ont donc décidé de le rejeter: “Ce projet refait le travail d’une autre équipe de développement. Même si nous avons fait quelques changements, notre objectif principal a toujours été préserver l’esprit et l’intention des créateurs originaux. “

“Tandis que Nous considérons et nous délibérons [añadir] un moyen simple, nous avons finalement décidé qu’il ne nous appartenait pas – n’étant que les gardiens de cet incroyable jeu – d’ajouter quelque chose qui changerait les fondamentaux de son équilibre “, explique Gavin Moore. Au final, comme vous le savez tous, l’étude a préservé l’expérience originale, et le jeu arrive dans les magasins sans modes de difficulté alternatifs.

Nous vous rappelons que PlayStation 5 est disponible aujourd’hui en Espagne et dans le reste des pays, accompagné de ce remake comme jeu de lancement. Un remake qui, d’ailleurs, a introduit une porte mystérieuse dans le jeu que personne ne sait ouvrir, du moins pas encore. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces produits, voici notre analyse de la PlayStation 5, et bien sûr, une analyse complète de Demon’s Souls Remake.

