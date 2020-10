Pour de nombreux joueurs l’arrivée de PlayStation 5 Il est chargé de nostalgie et c’est le retour tant attendu de Demon’s Souls avec un remake spectaculaire qui réinvente le titre, en conservant son essence, mais en améliorant à la fois ses graphismes et ses paramètres et toutes sortes d’ennemis qui semblent désormais égaux. plus imposant et beaucoup plus dangereux.

Dans l’intention que les joueurs se préparent à la grande action de ce travail, nous trouvons une nouvelle vidéo partagée par le studio avec intention de montrer la grande nouvelle du jeu. Bien sûr, les éléments uniques de la proposition originale sont préservés, cette magie qui l’a transformée en quelque chose de totalement nouveau, mais rien n’empêche sa nouvelle version d’être de la pure magie.

Pour ce remake, la société a conservé certains éléments intacts tels que le jouabilité, gameplay, logique et même intelligence artificielle. Bien sûr, cela accueille également certains aspects améliorés et un espace pour certains détails qui recherchent la meilleure expérience possible pour les joueurs. Après tout, avec la nouvelle technologie de console, il est temps de faire briller ce spectaculaire et exclusif.

Bien sûr, nous vous rappelons que La PlayStation 5 arrivera le 19 novembre, à ce moment, nous pouvons également profiter de la grande proposition présente dans Demon’s Souls Remake. Un travail étonnant plein de dangers, de défis et de tests de compétences pour les joueurs, y compris ceux qui peuvent être une véritable révolution.