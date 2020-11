Bluepoint Games n’avait pas les ressources pour l’implémenter dans ce projet.

Remake de Demon’s Souls Il est déjà ici. Malheureusement, PlayStation 5 attend encore quelques jours, du moins en Europe, mais cela ne signifie pas que l’ambitieux projet de Jeux Bluepoint est déjà entre les mains de nombreux acteurs du monde entier. Un remake qui a impressionné par sa finition graphique et technique, bien que, comme nous l’avons appris il y a un mois, le jeu n’ait pas d’effets de traçage de rayons, l’une des grandes “nouveautés” de la nouvelle génération. Et ce n’est pas faute de puissance.

Fonderie numérique a eu l’occasion d’interviewer des membres de Bluepoint Games dans le cadre de leur article vidéo sur Demon’s Souls. Une publication dans laquelle, selon WCCFTech, il est l’absence de lancer de rayons dans le jeu. Ici, les développeurs expliquent que Demon’s Souls Remake n’a pas de traçage de rayons car, simplement, ils n’avaient pas assez de travailleurs travailler dessus pendant le projet.

Ici, Bluepoint commente que, après s’être concentré sur la mise en œuvre du lancer de rayons dans le jeu, ils auraient dû mettre de côté autres aspects du jeu. En d’autres termes, il n’y a pas eu d’obstacle technique à sa mise en œuvre, mais seulement un manque de ressources pour le réaliser à temps. En cela, l’étude note que Demon’s Souls Remake n’utilise pas pleinement la puissance de la PS5, comme cela est logique dans le jeu de lancement d’une nouvelle génération, et ils indiquent clairement que il y a beaucoup de place pour l’amélioration et l’optimisation pour les futurs titres.

Nous vous rappelons que la PS5 sera disponible en Europe, et dans la plupart des pays, 19 novembre, accompagné de ce Demon’s Souls et d’un catalogue très varié de jeux de lancement. Si vous souhaitez en savoir plus sur la nouvelle génération de Sony, dans cet article nous parlons de nos impressions sur le PlayRoom d’Astro avec le DualSense, dans cet autre nous vous montrons notre analyse de Sackboy: A Big Adventure sur PS5. Et pour finir, voici l’analyse de PlayStation 5.

