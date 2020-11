L’actualité du jeu vidéo 3DJuegos est traitée de la manière la plus personnelle dans le dernier SuperShow.

Nouveau SuperShow de 3DJuegos! Nous avons commencé la semaine en parlant de l’absence de traçage de rayons dans Demon’s Souls. Aurais-je dû faire un effort Sony pour donner l’une des principales caractéristiques de la prochaine génération au unique nouvelle génération exclusive de la console? Nous continuons avec PS5 pour parler de la résolution dynamique confirmée pour 4K d’Assassin’s Creed: Valhalla, news décevant pour vos utilisateurs?

Nous continuons avec des nouvelles pour parler des mots sur le marché espagnol de la Xbox en Phil Spencer, patron de la division jeux vidéo de Microsoft et nous ouvrons un débat: la société de Redmond se porte-t-elle bien dans notre pays en laissant la chance à Xbox Series S Oui Xbox série x pratiquement à votre chance et au bouche à oreille des utilisateurs ou devriez-vous miser davantage sur le marketing? Nous terminons avec les derniers mots d’Elden Ring et FromSoftware sur le titre. Y a-t-il de l’espoir de vous voir bientôt?

Dans l’analyse, à une semaine de l’arrivée de la Xbox Series X et avec elle de la nouvelle génération de consoles, nous avons parlé de nos meilleures expériences aux commandes de PS4 Oui Xbox One. Comment avons-nous vécu la génération du côté des journalistes? Quels ont été les jeux vidéo qui nous ont le plus marqués et quels sont les moments les plus brillants vécus sur la console? Sony Oui Microsoft?

Dans le Supershow de cette semaine, ils ont collaboré Alberto Pastor, Jesús Bella et Toni Piedrabuena. Aux commandes a été Luis Marquez. le SuperShow il accroche tous les jeudis à midi sur les canaux habituels de Jeux 3D.

