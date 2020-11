Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Demon’s Souls est connu pour sa difficulté élevée, car c’était le précurseur du genre Souls, maintenant très bien établi. Les titres de ce style sont difficiles et les indices de progrès ne sont pas évidents contrairement aux titres plus occasionnels. Demon’s Souls ne fait pas exception et même la tranche originale nécessitait l’utilisation de guides. Si vous êtes nouveau dans le jeu ou le genre et avez peur du niveau de difficulté élevé qu’il aura, ne vous inquiétez pas, puisque la Playstation 5 pourra vous faciliter un peu l’aventure.

Il y a quelques semaines, Sony a fait une démonstration de la nouvelle interface de la PlayStation 5. Ce qui est intéressant, c’est qu’elle aura une meilleure intégration avec les jeux vidéo grâce aux activités. L’une des nouvelles fonctionnalités qu’ils incluent est l’aide via une vidéo de jeu qui serait jouée en parallèle du jeu, de sorte que le joueur n’aurait pas à quitter son jeu pour chercher un indice ou un guide sur un autre appareil.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Sony a breveté une méthode similaire il y a des mois pour aider les utilisateurs grâce à l’intelligence artificielle.

La PlayStation 5 aidera les joueurs dans leur voyage à travers le royaume de Boletaria

Eh bien, Demon’s Souls profitera de cette fonctionnalité, selon les informations du Washington Post, qui a eu l’occasion d’interviewer David Moore, directeur créatif du jeu.

La manière dont cette intégration fonctionnera est que la PlayStation 5 proposera des astuces sous forme de clips de gameplay de la section dans laquelle l’utilisateur est bloqué dans son jeu. Si le joueur ne peut pas trouver un moyen d’accomplir une tâche, il peut activer cette fonction et regarder une vidéo dans des circonstances similaires dans lesquelles il est bloqué.

Selon Moore, il existe plus de 180 vidéos qui peuvent aider les joueurs dans différentes parties du jeu en leur montrant avec «des niveaux de visibilité croissants» ce qui est nécessaire pour accomplir diverses tâches ou missions.

Ces options d’accessibilité, nous vous le rappelons, seront optionnelles, et pourraient être une excellente fonction dans des titres comme celui-ci, dans lesquels certains éléments sont très cachés et il est très difficile de les découvrir sans l’aide de guides ou de conseils.

Que pensez-vous de cette nouvelle fonctionnalité? Pensez-vous que cela vous sera utile? Dites le nous dans les commentaires.

LEVEL UP a récemment eu l’occasion de discuter avec David Moore et a confirmé en exclusivité que Demon’s Souls ne comportera pas de raytracing sur la nouvelle console. Si vous êtes intéressé par les graphismes du jeu, sachez qu’il peut fonctionner à 4K dynamique et à 60 fps.

Demon’s Souls sera un titre qui ouvrira la prochaine génération de consoles et arrivera exclusivement sur PlayStation 5 le 12 novembre. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

