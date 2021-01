Les serveurs de jeu fermeront définitivement le 25 janvier et le titre ne sera plus jamais jouable.

Battleborn est sorti il ​​y a presque 5 ans de la main de Boîte de vitesses et 2K avec l’intention de révolutionner les jeux vidéo multijoueurs avec une proposition héros-tireur dans un marché qui a commencé à être peuplé de titres similaires. Mais les fleurs ont été prises par Overwatch et le reste des jeux de ce sous-genre pâlit, faisant de Battleborn un revers commercial pour les responsables.

Il y a un an et demi, à partir de 2K, ils ont expliqué les plans du jeu et la fermeture de leurs serveurs, datant de cette période jusqu’en janvier 2021. Et nous sommes déjà dans cette période, nous sommes donc confrontés aux derniers jours pour pouvoir jouer à Battleborn. Il n’y aura plus d’opportunités; lorsque les serveurs sont arrêtés, il sera indisponible pour toujours.

Le 25 janvier, Battleborn ne sera plus actif pour toujoursLe 25 janvier, Battleborn sera désactivé sur PS4, Xbox One et PC. De cette manière, après cette date, il sera impossible de rejouer le travail de Gearbox, puisqu’il s’agit d’un titre exclusivement multijoueur qui dépend des serveurs pour pouvoir développer ses jeux. En 2017 est devenu un jeu gratuit dans le but d’augmenter sa communauté de joueurs, mais pas pour autant qu’elle ait fini de captiver le public.

Justement, vous pouvez profiter de sa gratuité si vous souhaitez lui donner un adieu au héros-shooter Gearbox. Vous pouvez également jeter un œil à la revue Battleborn que nous avons publiée à l’époque. Comme chaque fois que nous découvrons qu’un jeu n’est plus disponible sur aucun support, nous nous posons la question. Nous essayons de répondre à nombre d’entre elles dans ce rapport sur la préservation des jeux vidéo.

