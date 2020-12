Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Quelque chose d’étrange et d’inattendu s’est produit aujourd’hui: Batman: Arkham Knight, le jeu que Rocksteady a sorti en 2015, a reçu une nouvelle surprise: une paire de tenues que tout propriétaire du jeu peut obtenir.

Grâce aux réseaux sociaux, Rockteady a signalé qu’une nouvelle mise à jour pour Batman: Arkham Knight est désormais disponible. Il s’agit d’une mise à jour qui publie quelques tenues pour tous les joueurs.

Ce sont les skins Zur En Arrh et Anime Batman. Les deux sont des tenues qui sont disponibles dans le jeu depuis des années, mais qui ne peuvent être portées que par les joueurs qui se sont inscrits sur les forums officiels de Warner Bros.et ont lié leur compte.

Maintenant, pourquoi le publier maintenant pour tous les utilisateurs? Rocksteady a déclaré vouloir faire quelque chose pour sa communauté, surtout maintenant que les vacances approchent.

Vous avez demandé, et nous n’avons pas pu nous empêcher de répondre avec un petit cadeau juste à temps pour la période des fêtes. À partir d’aujourd’hui, tous les joueurs de Batman: Arkham Knight peuvent accéder aux skins Zur En Arrh et Anime Batman via une mise à jour gratuite. pic.twitter.com/6zdKt2ouWC – Rocksteady Studios (@RocksteadyGames) 3 décembre 2020

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Êtes-vous impatient de porter ces tenues? Dites le nous dans les commentaires.

Batman: Arkham Knight est disponible sur Xbox One, PlayStation 4 et PC depuis 2015. Vous pouvez en savoir plus sur ce titre en cliquant ici.

La source