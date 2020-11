Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le Seigneur des Anneaux ou Le Seigneur des Anneaux est l’une des propriétés intellectuelles les plus importantes de l’époque actuelle et ses aventures se prêtent à différents types de propositions, comme la littérature, le cinéma et les jeux vidéo. Bien qu’en termes de jeu, la franchise n’est pas à son meilleur, il existe différents projets inspirés de ce travail, l’un d’entre eux un MMO qui a été annoncé en 2018 mais qui est encore loin d’être sorti.

Selon les informations de Wccftech, le projet MMO du Seigneur des Anneaux qui est développé par Athlon Games, Leyou Technologies et Amazon Game Studios, est à des années de montrer quelque chose de concret comme indiqué par des documents récemment montrés publiquement. En ce sens, cela et d’autres détails révélés après que Tencent a acheté Leyou Technologies, expliquent le projet de développement, qui devrait voir une bêta ouverte jusqu’au début de 2023.

À cet égard, la documentation indique qu’au cours de l’été de cette année, des travaux ont été effectués sur l’art des courses et des classes, tandis qu’en 2021, l’histoire et le récit devraient être achevés. Si tout se passe bien, le premier prototype devrait être prêt en juin 2021, tandis que la bêta fermée aura lieu en septembre 2022 et la bêta ouverte à partir de janvier 2023. D’après les documents, ce MMO du Seigneur des Anneaux est initialement prévu pour PC, mais il est également mentionné pour une sortie sur consoles bien qu’on ne précise pas lesquelles.

