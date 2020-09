Future Club est né en tant qu’entreprise avec une structure coopérative qui offre un rôle important à tous les développeurs dans l’avenir de l’entreprise.

Nous avons récemment appris les graves problèmes rencontrés par Lab Zero Games, le studio responsable de jeux comme Indivisible et Skullgirls. Après que accusations de comportement abusif Le PDG de l’entreprise, Mike Zaimont, a appris qu’il y avait eu des licenciements massifs. Aujourd’hui, nous savons que des cendres de cette équipe un nouveau studio indépendant: Future Club.

Nous voulions repartir de zéro avec une structure d’entreprise qui appartenait aux travailleurs.Francesca Esquenazi, PDG du Future ClubCette nouvelle équipe fondée sous un structure coopérative avec participation directe des 15 développeurs impliqués est né avec la mission de « créer des jeux avec l’art 2D et l’animation artisanale, en le combinant avec un gameplay réactif et des mondes à la fois uniques et mémorables », cite le communiqué de presse.

La déclaration souligne également la structure économique de l’étude. «Nous voulions repartir de zéro avec une structure d’entreprise qui appartenait aux travailleurs et qui donnait à chacun son mot à dire sur l’avenir de notre organisation», a-t-il déclaré. Francesca Esquenazi, réalisatrice et productrice du studio, qui a également assuré qu’elle était très heureuse de continuer à diriger ce groupe de créatifs talentueux.

Parmi les développeurs qui composent Future Club, nous trouvons des professionnels avec des jeux comme Scott Pilgrim vs The World: The Game, Skullgirls et Indivisible comme précédent, y compris Mariel Cartwright, qui a été le directeur artistique de ces deux derniers titres. «Nous sommes très reconnaissants à nos fans de nous soutenir tout au long des années. Nous adorons créer des jeux et nous voulons continuer à le faire ensemble. Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de développer nos propres adresses IP et nous sommes impatients de retourner travailler sur la conception de jeux », a déclaré Cartwright.

Nous continuerons à surveiller ce que cette étude propose à l’avenir, pour l’instant, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter sa page officielle.

