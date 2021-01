Assassin’s Creed Odyssey, Dragon Ball FighterZ, Horizon Zero Dawn ou Dreams à prix réduit ces jours-ci.

Ce soir, les Rois Mages arrivent, raison plus que suffisante pour revoir certaines des offres que certains magasins numériques maintiennent ces jours-ci, y compris le PlayStation Store, où Sony Interactive Entertainment a annoncé il y a quelques heures l’arrivée d’une seconde vague au sein de son Ventes de janvier, avec différentes réductions sur certaines excellentes versions pour PS4 et PS5.

Comme lors de la première partie de cette initiative de la boutique PS4 et PS5, des centaines de jeux vidéo et des contenus téléchargeables supplémentaires sont garantis à prix réduit, trouvant des offres assez attractives. C’est le cas de Dragon Ball FighterZ – FighterZ Edition, qui comprend le jeu vidéo et son abonnement de saison correspondant avec huit nouveaux personnages, pour seulement 14,99 euros, Horizon Zero Dawn: Complete Edition pour 9,99 euros, une excellente opportunité de rejoindre à la saga dans un an où nous vivrons le débarquement de son deuxième opus, ou Mortal Kombat 11 pour 19,99 euros. Rappelons que le titre de combat de NetherRealm Studios a été adapté sur PlayStation 5 il y a quelques semaines. Voici un résumé avec les points forts:

Assassin’s Creed Odyssey – Édition Deluxe (PS4). Avant 84,99 euros, maintenant 20,39 euros

Dragon Ball FighterZ – FighterZ Edition (PS4). Avant 99,99 euros, maintenant 14,99 euros

Rêves (PS4). Avant 39,99 euros, maintenant 19,99 euros

GTA V Criminal Enterprise Starter Pack, ensemble Great White Shark (PS4). Avant 44,99 euros, maintenant 19,79 euros

Horizon Zero Dawn: édition complète (PS4). Avant 19,99 euros, maintenant 9,99 euros

Les Sims 4 Deluxe Party Edition (PS4). Avant 49,99 euros, maintenant 12,49 euros

Marvel’s Iron Man VR (PS4). Avant 39,99 euros, maintenant 29,99 euros

Marvel’s Spider-Man (PS4). Avant 39,99 euros, maintenant 19,99 euros

Marvel’s Spider-Man GOTY (PS4). Avant 49,99 euros, maintenant 29,99 euros

Mortal Kombat 11 (PS4 et PS5). Avant 49,99 euros, maintenant 19,99 euros

Need for Speed ​​Payback – Édition Deluxe (PS4). Avant 39,99 euros, maintenant 19,99 euros

Star Wars Jedi: Fallen Order (PS4). Avant 69,99 euros, maintenant 25,19 euros

Championnat du monde des rallyes WRC FIA (PS4 et PS5). Avant 59,99 euros, maintenant 29,99 euros

De plus, on se souvient que les jeux vidéo présentés lors de la première vague des soldes de janvier restent valables jusqu’au 8 janvier. Ces jours-ci, en cadeau, vous pouvez également opter pour une carte prépayée avec des fonds pour le PlayStation Store. D’autre part, aujourd’hui, nous avons appris les nouvelles de janvier pour PlayStation Now, tandis que les quatre jeux incitatifs PS Plus sont également renouvelés pour ce mois-ci.

En savoir plus: PS Store, Sony et Deals.

