La PlayStation 5 est un article très recherché qui se vend à des prix de revente énormes. Cette console est si populaire que des gangs criminels s’organisent déjà pour attaquer des camions à grande vitesse pour voler des expéditions PlayStation 5.

Comme le rapporte le journal The Times (via Eurogamer), il a été rapporté que des camions chargés de consoles PlayStation 5, de téléviseurs, de cosmétiques, de téléphones portables et de cigarettes ont été volés ces derniers mois. Ceci en appliquant une stratégie qui au Royaume-Uni est connue sous le nom de «rollover».

C’est un type d’agression dans lequel des gangs criminels utilisent plusieurs voitures pour chasser des camions. Une fois qu’ils l’ont atteint, l’un des assaillants se fixe à la voiture avec des cordes et ouvre plus tard la boîte du camion et passe les biens volés à un autre sujet, qui les garde dans la voiture.

Vous pouvez voir un exemple de ce type d’agression ci-dessous:

Un type de crime en hausse

Malheureusement, il s’agit d’un type de crime qui est en augmentation ces derniers mois. Au cours des 9 premiers mois de 2020, 27 cas de ce crime ont été signalés au Royaume-Uni, cela dit, il y en a eu plusieurs autres ces dernières semaines.

Les autorités assurent que c’est un phénomène qui se produit parce que les criminels cherchent à profiter des produits qui sont distribués vers la période de Noël. N’oubliez pas que la fin de l’année est généralement une période de lancement de plusieurs produits très recherchés.

La PlayStation 5 est disponible à partir du 12 novembre. Vous pouvez en savoir plus sur cette version en cliquant ici.