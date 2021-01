Cole Young est le héros choisi pour arrêter les forces d’Outworld dans la nouvelle adaptation du jeu de combat.

Après la présentation des premières images du film Mortal Kombat il y a quelques jours, Photos de Warner Bros. a maintenant partagé le synopsis du long métrage, un résumé complet où le protagoniste et le méchant de cette histoire est confirmé, ainsi que plusieurs visages connus des fans de la saga du jeu vidéo. Cette nouvelle adaptation IP optimisée par NetherRealm Studios sortira en salles le 16 avril, avec une première simultanée sur HBO Max pour le public américain.

Cole Young doit débloquer ses anciens pouvoirs pour arrêter la menace d’Outworld“Dans Mortal Kombat, le combattant d’arts martiaux mixtes Cole Younghabitué à être battu pour de l’argent, il n’est pas encore au courant de son héritage, ni pourquoi l’empereur Shang Tsung d’Outworld Il a envoyé son plus grand guerrier, Sub-Zero, un cryomancien d’un autre monde, pour le traquer. Craignant pour la sécurité de sa famille, Cole part à la recherche de Lame Sonya guidé par Jax, un commandant des forces spéciales qui porte la même marque étrange en forme de dragon avec laquelle il est né. Bientôt, il sera vu dans le temple de Lord Raiden, un dieu aîné et protecteur de Earthrealm qui donne refuge à tous ceux qui portent cette bannière. Dans cet endroit, Cole s’entraîne avec les guerriers expérimentés Liu Kang, Kung Lao et le mercenaire rebelle Kano, et se prépare à affronter les plus grands champions de la Terre contre les ennemis d’Outworld dans une bataille à enjeux élevés pour l’univers. Mais Cole pourra-t-il débloquer son pouvoir arcanique complet à temps pour sauver sa famille et arrêter la menace Outworld une fois pour toutes? “

Mortal Kombat est réalisé par le cinéaste australien Simon McQuoid avec un scénario de Greg Russo avec une production de James Wan (Aquaman) et Todd Garner entre autres, et a un distribution internationale reflétant la nature globale de la marque talentueuse couvrant les mondes du cinéma, de la télévision et des arts martiaux. Le film est sous le label de film de New Line Cinema, une filiale de WarnerMedia.

Mortal Kombat première bande-annonce vidéo

Ce n’est pas la seule nouvelle sur le film sorti ces jours-ci. Dans une vidéo des futures versions de Warner Bros. Pictures – partage de la facture avec des films comme Godzilla vs. Kong, The Suicide Squad, Matrix 4, Dune, etc. – a été partagé plusieurs secondes à partir de Mortal Kombat, un aperçu d’une bande-annonce qui ne devrait pas tarder à arriver compte tenu de la date de sortie du 16 avril.

Il y a quelques mois, Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge est également sorti, un film d’animation dont les compagnons de VidaExtra vous ont parlé. Dans les jeux vidéo, la saga vient de faire le saut sur PS5 et Xbox Series X | S avec le nom Mortal Kombat 11: Ultimate, intégrant de nouveaux personnages au titre de combat.

